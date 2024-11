Vasco sofreu dois gols antes dos 15 minutos do primeiro tempo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 22:14 • Rio de Janeiro (RJ)

Os torcedores do Vasco ficaram espantados com a atuação avassaladora do Botafogo no início do clássico. Segundo alguns internautas nas redes sociais, o rival parecia que estava em ritmo de treino. Confira as reações abaixo.

➡️ Vasco está escalado para enfrentar o Botafogo com novidades

Logo aos oito minutos, Alex Telles lançou para Savarino. O atacante venezuelano emendou de primeira e abriu o placar no Nilton Santos.

Três minutos depois, Savarino tabelou com Igor Jesus, que tocou para Luiz Henrique. O atacante dá dois toques e engana Léo Jardim para ampliar o placar. Um belo gol coletivo alvinegro.