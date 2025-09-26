O meia português Nuno Moreira segue se destacando com a camisa do Vasco da Gama e foi decisivo mais uma vez na vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, nesta quarta-feira (24), pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo sendo dúvida antes da partida por conta de um entorse no tornozelo sofrido no clássico contra o Flamengo, o jogador foi a campo e teve atuação fundamental no triunfo cruzmaltino em São Januário.

Nuno deu a assistência para Puma Rodríguez marcar o gol da virada vascaína, além de ter sido importante no lance do terceiro gol, ao roubar a bola no meio de campo e acionar Vegetti, que tentou passe para Andrés Gómez. A jogada terminou com gol contra de Luciano Juba, sacramentando a vitória vascaína.

Com o passe para o gol de Puma, Nuno chegou a cinco assistências no Brasileirão, igualando-se a Lucas Piton como o maior garçom do clube na competição. O português também vive uma fase inspirada: são quatro assistências nos últimos sete jogos. Desde que chegou ao Vasco, em fevereiro de 2025, ele soma 40 partidas, 7 gols e 6 assistências pelo clube.

Nuno Moreira comemora gol pelo Vasco (Foto: Reprodução)

Desgaste físico e adaptação ao futebol brasileiro

Apesar da grande atuação, Nuno não permaneceu até o fim do jogo. O técnico Fernando Diniz optou por poupá-lo visando o confronto contra o Cruzeiro, pela próxima rodada. O treinador comentou sobre o desempenho e a importância tática do jogador, mas também alertou para a questão física.

- Nuno é um jogador muito inteligente, um dos mais inteligentes do elenco. Muito participativo e que tem sido muito decisivo comigo. […] É um jogador acostumado com um calendário de menos exigência física e ele já tem uma tendência a sentir um pouco mais - disse Diniz.

O treinador se referia ao fato de que Nuno Moreira não teve pré-temporada no Brasil, já que chegou ao Vasco após disputar metade da temporada europeia. Desde agosto de 2024, o jogador já entrou em campo 63 vezes, somando jogos por seu antigo clube e agora pelo Vasco. A expectativa é que ele atinja cerca de 80 partidas até o fim de 2025, uma carga pesada que tem exigido atenção especial da comissão técnica.

- Acredito muito que com treinamento e bons estímulos ele vai melhorar. Aliás, acho que já melhorou nessa questão - completou Diniz.

