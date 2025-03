Há três semanas no Rio, o português Nuno Moreira, do Vasco, vive uma fase de adaptação à cidade. Mas o atacante garante que está conseguindo se integrar bem à equipe e, aos poucos, vai conhecendo os encantos da Capital. Falta, porém, se acostumar ao calor.

— Tenho aproveitado um pouco para conhecer [a cidade] no meu tempo de folga ou na minha tarde livre, sempre com cuidado porque também preciso me habituar um pouco ao calor. Mas já fui apresentado a muitos restaurantes, já fui a Ipanema e já fui à Barra da Tijuca — contou Nuno Moreira, em entrevista à Vasco TV.

Há, porém, uma região da cidade que o atacante português ainda não conseguiu conhecer e que está na programação:

— Ainda não fui ao Centro do Rio de Janeiro, e acho que será um lugar bom para eu e a minha namorada irmos conhecer. Já ouvi falar muito bem — acrescentou Nuno.

Nuno Moreira cita lado positivo de período sem jogos no Vasco

Sobre o longo período sem jogos — o Vasco ficará cerca de três semanas sem partidas oficiais, voltando a campo apenas no fim do mês, para a estreia no Brasileirão com o Santos — Nuno Moreira considerou que o período será benéfico para preparar o time para a competição.

— Depois que o campeonato começar não vamos ter muito tempo para treinar. Como o mister (Fábio Carille) disse, este tempo de três semanas vai dar para criar os alicerces, por assim dizer, do que vai ser a equipe, da forma como vamos defender e atacar — considerou o jogador do Vasco.

Nuno Moreira também elogiou o CT Moacyr Barbosa (“tem todas as condições para nós sermos melhores jogadores, melhores profissionais”), mas se mostrou mesmo é ansioso para jogar pela primeira vez no São Januário. Até agora, ele apenas assistiu a uma partida no estádio, na vitória do Vasco por 1 a 0 sobre o Botafogo, pela última rodada da Taça Guanabara.

— Esse jogo em São Januário foi onde deu para perceber melhor o que realmente é a torcida do Vasco. Foi realmente um grande jogo, jogamos muito bem e eu adorei conhecer. Quero muito jogar lá e estou muito ansioso.