Vasco vence jogo-treino com o Maricá em partida de seis gols

Com gols de Rayan, Sforza, Souza e Paulinho, o Vasco venceu o Maricá por 4 a 2 em jogo-treino realizado na manhã deste sábado (15), no CT Moacyr Barbosa. Esse foi o primeiro dos dois jogos-treinos que o clube pretende fazer antes da estreia no Brasileirão, dia 30, diante do Santos, no Rio.

➡️Coutinho treina e deve estar à disposição do Vasco na estreia do Brasileirão

Em janeiro, Maricá e Vasco já haviam se enfrentado pela 6ª rodada da Taça Guanabara. Na ocasião, o Cruzmaltino venceu por 1 a 0, com gol de Paulinho.

O jogo-treino deste sábado foi disputado sem presença de público e com um formato diferente de partidas tradicionais. A atividade aconteceu em quatro tempos de 30 minutos, com Fábio Carille rodando o elenco ao longo do trabalho.

O Vasco tem feito treinos diários em seu CT desde o início da semana. Carille já disse que quer aproveitar o longo período sem jogos oficiais para ajustar o time, treinar variações táticas e zerar o departamento médico.

Antes da estreia no Campeonato Brasileiro, o Vasco deve fazer mais um jogo-treino. A data e o adversário ainda não foram anunciados, mas a tendência é que o jogo aconteça no próximo final de semana, em meio à Data Fifa.

Jogo-treino de um lado, reorganização do elenco do Vasco de outro

Enquanto Carille ajusta o time no CT, a diretoria do Vasco tenta se movimentar para reorganizar o elenco. Atletas da base que atuaram nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca voltaram para o Sub-20. O clube também tenta negociar jogadores que não estão nos planos de Fábio Carille — os nomes, porém, não são tratados publicamente.

Ao mesmo tempo, o clube está de olho no mercado interno para trazer reforços pontuais ou aproveitar negócios de ocasião. Há uma janela de transferências aberta por causa do fim dos Estaduais. Essa semana, o diretor-executivo do Vasco, Marcelo Sant’Ana, admitiu que o clube "tem dialogado" com outras equipes para buscar peças para o elenco.