O Vasco levou dois gols do Maricá, clube da Série D, em jogo treino realizado na manhã deste sábado (15). Apesar da vitória por 4 a 2, a torcida não reagiu bem ao resultado da partida realizada no CT Moacyr Barbosa.

Durante a atividade, o Maricá chegou a ficar na frente do placar. Depois do Vasco abrir o placar, os visitantes viraram o jogo, mas acabaram derrotados. O técnico Fábio Carille utilizou alguns atletas que não vinham atuando com frequência, como Sforza e Souza.

Os gols do Vasco foram marcados por Rayan, Souza, Paulinho e Sforza. O Cruz-Maltino anunciou o resultado do jogo treino nas redes sociais e recebeu uma chuva de críticas. Veja a reação dos torcedores abaixo.

Confira reação da torcida do Vasco após clube levar dois gols do Maricá

Vasco se prepara para o Campeonato Brasileiro após jogo-treino

Depois da eliminação para o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca, o Vasco agora se prepara para o Brasileirão. O Cruzmaltino faz sua estreia em São Januário, contra o Santos, no dia 30 de março. O jogo treino contra o Maricá foi encarado como uma preparação para o duelo.

Substituído no segundo tempo da semifinal do Campeonato Carioca após sentir a coxa direita, em jogo com o Flamengo, o meia Philippe Coutinho tem evoluído bem e deverá estar à disposição do técnico Fábio Carille para a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro.

Exames de imagem realizados essa semana mostraram que Coutinho está com um edema no músculo adutor da coxa direita, mas desde os primeiros momentos os médicos do Vasco demonstraram segurança de que a lesão era simples e que o meia não seria problema para o Brasileirão.