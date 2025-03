O Vasco atualizou neste sábado (15) as informações sobre os atletas que estão entregues ao departamento médico (DM) do clube. A melhor notícia diz respeito à condição física do meia Philippe Coutinho, que já pode voltar aos treinos físicos na próxima semana.

Coutinho deixou o campo no segundo tempo do clássico com o Flamengo, no sábado (8), válido pelo jogo da volta das semifinais do Campeonato Carioca. Exames de imagem realizado no início da semana mostraram que o meia estava com um edema no músculo adutor da coxa direita, e desde então ele estava entregue à fisioterapia.

Neste sábado, o Vasco informou que Philippe Coutinho “passou bem pela fase de fisioterapia e tem previsão de início de transição na próxima segunda-feira”, o que indica que ele estará plenamente recuperado para a estreia no Brasileirão, dia 30, diante do Santos.

Situação de Coutinho é melhor do que a de outros no DM do Vasco

Outros quatro jogadores, contudo, ainda deverão levar um tempo até retomarem os treinos normais com o restante do grupo. Tchê Tchê, Estrella, Adson e David tiveram lesões mais sérias e seguem em processo de recuperação.

De acordo com o Vasco, Tchê Tchê apresenta “evolução” da lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e já faz algumas atividades no campo. Situação parecida é de Estrella e de Adson, que estão “em fase avançada de recondicionamento físico”.

No caso de David, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no fim de setembro do ano passado em jogo como o Cruzeiro, em Belo Horizonte, o Vasco informou que o atacante “evolui muito bem no tratamento pós-cirúrgico”, mas não deu qualquer previsão sobre retorno aos treinos.