O treinador Fernando Diniz, do Vasco, considera o seu comandado Rayan o atacante mais completo do futebol brasileiro. Em entrevista ao programa "De Cara com o Cara", da "Romário TV", o técnico rasgou elogios ao jovem atleta. O ex-Fluminense ainda relembrou que pediu para a diretoria não o vender de jeito nenhum logo que chegou ao Cruz-Maltino.

continua após a publicidade

- O Rayan já era para ter ido para a Europa (por talento). Depois de três dias que cheguei, falei que era invendável: "Me vende, vende todo mundo, vende as cadeiras, o campo, a trave, mas não vende o Rayan". O potencial dele é imenso e é só o começo: tem muito para crescer ainda, está se apropriando do talento. Ele tem tudo. Para mim, o atacante mais completo do futebol brasileiro, sem dúvidas. Joga de ponta dos dois lados, de 9, de 10, é forte, rápido, faz gol, é canhoto. Tem tudo que você possa imaginar. É muito diferente, muito especial - analisou o comandante do Vasco.

Rayan e Fernando Diniz comemoram vitória contra o Botafogo pela Copa Do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Rayan fora do próximo jogo do Vasco

Rayan não participou de treinos durante a semana e, com edema na coxa direita, ficou fora da lista de relacionados do Vasco para o jogo contra o Bragantino, neste domingo (26), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques. Pablo Vegetti deve retornar à equipe titular.

continua após a publicidade

O atacante sentiu dores ainda no primeiro tempo da vitória por 2 a 0 do Cruz-Maltino sobre o rival Fluminense, na segunda-feira (20). Mesmo assim, Diniz optou por manter o atacante, que vem sendo o grande destaque vascaíno nos últimos jogos. A decisão deu resultado: dele saiu a jogada do segundo gol - antes da contusão, o próprio havia marcado o primeiro tento cruz-maltino. Na comemoração, o atleta foi até o banco de reservas para receber atendimento médico.