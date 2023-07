No desembarque de Ramón Díaz, torcedores levaram um cartaz com alguns nomes. Luciano Vietto, Moussa Marega e Odion Ighalo são os que não renovaram com o Al Hilal, da Arábia Saudita. Já o meia Matheus Pereira ainda tem contrato com o clube árabe até junho de 2026. Além disso, o brasileiro está na mira do Cruzeiro.