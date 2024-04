Novo diretor do Vasco traça perfil e inicia busca por técnico

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro







Escrito por Kevin Fernandes • Publicada em 30/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

Pedro Martins ainda nem foi apresentado oficialmente pelo Vasco da Gama SAF, mas já chegou com uma bomba para resolver. Com a goleada sofrida para o Criciúma no sábado (27), o técnico Ramón Díaz e seu filho Emiliano pediram demissão e deixaram o novo diretor de futebol em busca de um novo treinador para o Vasco A comissão técnica argentina até tentou voltar atrás na decisão, mas a postura na coletiva incomodou o comando do Vasco.

Nessa segunda-feira (29/04), em seu primeiro dia de trabalho no CT Moacyr Barbosa, o novo diretor de futebol já precisou enfrentar o protesto de uma organizada do clube que fazia cobranças. - Todo mundo sabe que o resultado que passou não representa ninguém aqui. Como o Maicon falou, vamos para Fortaleza já com um comportamento diferente. Não vamos conseguir sair dessa situação se não for unificado-, ressaltou Pedro Martins, tentando acalmar os ânimos.

No seu último trabalho, comandando a SAF do Cruzeiro, Pedro Martins foi responsável pela contratação de cinco treinadores. Sendo eles dois brasileiros e três estrangeiros. A prioridade do diretor de futebol costuma ser por técnicos estrangeiros, com menor renome no mercado do futebol. Neste sentido foram contratados Paulo Pezzolano, Pepa e Nicolás Lacármon.

Já em relação aos técnicos nacionais, a preferência é por brasileiros em início de carreira, caso de Fernando Seabra. A excessão foi a contratação de Zé Ricardo, que chegou ao Cruzeiro para tentar salvar o time do rebaixamento por seu histórico de recuperação com as equipes.

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro



A expectativa é que o novo técnico do Vasco seja um treinador estrangeiro e os nomes de Pezzolano e Pepa, livres no mercado, não estão descartados de cogitação para o clube.