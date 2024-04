Fotos: Leandro Amorim/Vasco







Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 16:09 • Rio de Janeiro

Ramón e Emiliano Díaz são um capítulo do passado no Vasco da Gama. Nesta segunda-feira, a comissão técnica tentou realizar uma reunião no CT Moacyr Barbosa para formalizar o pedido de continuar no comenado do Cruz-Maltino. No entanto, foram informados por teleforne pelo CEO Lúcio Barbosa que a história da dupla argentina com o Vasco está encerrada. Com isso, nem mesmo uma despedida com o elenco aconteceu.

Ao fim da goleada por 4 a 0 sofrida em São Januário diante do Cricíúma no Campeonato Brasileiro, Ramón e Emiliano Díaz comunicaram ao gerente de futebol Clauber Rocha a intenção de deixar o Vasco. Logo após, a comissão fez um pronunciamento no vestiário aonde comunicaram ao elenco, sob a observação da assessoria do Vasco, que estariam deixando o clube.

A direção do Vasco até tentou dissuadir Ramón e Emiliano Díaz da ideia de deixar o Vasco, mas a dupla se mostrou irredutível, até a conversa com o elenco. A reação dos jogadores, que "ficaram impactados" com a informação da saída, no entanto, mudou o panorama.

A comissão argentina se arrependeu da decisão e tentou voltar atrás, no entanto, o comunicado já havia sido feito à torcida pela comunicação do clube e surpreendeu a comissão técnica. Tal situação causou irritação na dupla argentina e acarretou na explosiva coletiva de imprensa na qual Ramón e Emiliano disseram terem sido "demitidos pelo Twitter" e reclamaram defalta de respeito por parte do Vasco.



Já pelo lado do Vasco, a postura da comissão técnica iritou profundamente o comando do clube que entendeu que a decisão da dupla estava tomada e portanto seria definitiva. As falas na coletiva de imprensa colocaram a pá de cal no assunto e foram interpretadas como um ataque ao clube, já que Ramón e Emiliano expuseram o Vasco à uma expécie de crise institucional.

