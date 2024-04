Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 16:18 • Rio de Janeiro

O novo diretor de futebol do Vasco sentiu de perto a insatisfação de parte da torcida no primeiro dia no novo clube. Pedro Martins, junto de jogadores, o CEO Lúcio Barbosa e outros funcionários, receberam torcidas organizadas vascaínas nesta segunda-feira, no CT Moacyr Barbosa. O momento foi transmitido ao vivo por uma das torcidas em rede social.

Clima no Vasco é terrível

Após o vexame em São Januário no último sábado (27), o clima no Vasco não é nada bom. Desde a traumática e confusa queda de Ramón Díaz do comando técnico da equipe, os bastidores fervem na Colina Histórica, com isso culminando em um protesto de torcedores no CT do clube, que contou com aspas fortes de um dos torcedores presentes.

-Custe o que custar o Vasco não vai cair. A gente não vai passar esse sufoco de novo. Porque se vai se f#der igual ano passado que a gente se f#deu, mano vai respingar em vcs tbm parceiros-, cobrou.

Recém-chegado, o diretor Pedro Martins tentou acalmar os ânimos durante a ''reunião''

-Todo mundo sabe que o resultado que passou não representa ninguém aqui. Como o Maicon falou, vamos para Fortaleza já com um comportamento diferente. Não vamos conseguir sair dessa situação se não for unificado-, ressaltou.

O Vasco volta a campo nesta quarta-feira (1), às 19h, contra o Fortaleza, no Castelão. A partida será válida pela Copa do Brasil.

