Rafael Paiva planeja promover modificações no time do Vasco (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 12/11/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco venceu apenas dois dos últimos nove jogos pelo Campeonato Brasileiro. Ao todo, o Cruz-Maltino fez apenas 9 de 27 pontos disputados e um aproveitamento de 33,3%, número de um time que briga contra o rebaixamento.

➡️ Palacios está perto de fechar com Boca Juniors

Em comparação aos times que estão na zona de rebaixamento (Bragantino, Athletico-PR, Cuiabá e Atlético-GO), o Cruz-Maltino tem um aproveitamento superior dentro deste recorte. Porém, levando-se em conta que o Santos caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, no ano passado, com 37,7% de aproveitamento, o dado se torna preocupante.

Por outro lado, quando se tratam dos que ainda não possuem 40 pontos e ainda mais próximos do Z4, o aproveitamento do Vasco é inferior em relação a três times. São eles: Grêmio (41%), Vitória (59%) e Fluminense (37%).

Má fase do Vasco no Brasileirão

Fortaleza 3 x 0 Vasco (33ª rodada)

Botafogo 3 x 0 Vasco (32ª rodada)

Vasco 3 x 2 Bahia (31ª rodada)

Vasco 1 x 0 Cuiabá (19ª rodada)

São Paulo 3 x 0 Vasco (30ª rodada)

Vasco 1 x 1 Juventude (29ª rodada)

Cruzeiro 1 x 1 Vasco (28ª rodada)

Vasco 0 x 1 Palmeiras (27ª rodada)

Flamengo 1 x 1 Vasco (26ª rodada)

*9 pontos de 27 disputados no Brasileirão

➡️ Título do Flamengo ajuda Cruz-Maltino por vaga na Libertadores

Última vitória cruz-maltina foi contra o Bahia na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Apesar do baixo aproveitamento, o Vasco segue firme no meio da tabela e ainda sonha com uma vaga na Libertadores. O Cruz-Maltino está estacionado na nona colocação da tabela no Brasileirão, com 43 pontos.

Com o título do Flamengo na Copa do Brasil, o G6 virou G7. Com isso, o Cruzeiro é o time a ser alcançado no momento. A equipe mineira tem 47 pontos.

Após três dias de folga, o Rafael Paiva retoma os trabalhos com o grupo nesta quarta-feira (13). O técnico precisa fazer mudanças e achar soluções para o Cruz-Maltino retomar ao caminho das vitórias.