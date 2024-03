Vasco e Nova Iguaçu vão se enfrentar de novo no Maracanã (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)







Escrito por Matheus Guimarães , supervisionado por Thayuan Leiras • Publicada em 10/03/2024 - 22:10 • Rio de Janeiro (RJ)

O mistério sobre o local do segundo jogo da semifinal do Carioca acabou. Vasco e Nova Iguaçu vão se enfrentar mais uma vez no Maracanã. A partida será no domingo (17), às 16h. A informação foi publicada primeiramente pelo jornal "Extra" e confirmada pelo Lance!.

O primeiro jogo entre Vasco e Nova Iguaçu atraiu 61.425 ao Maracanã. Além disso, a renda da partida foi superior a R$ 3 milhões.

Com o resultado, o Nova Iguaçu tem a vantagem do empate diante do Vasco. Para avançar à final, o Cruz-Maltino tem que vencer a Laranja da Baixada.

Antes de enfrentar o Vasco, o Nova Iguaçu tem um compromisso no meio da semana. A Laranja da Baixada joga contra o Internacional na segunda fase da Copa do Brasil. A partida será nesta quarta-feira (13), às 20h, no Estádio Mané Garrincha.

Payet teve uma grande chance no segundo tempo (Foto: Maga Jr/Agencia F8/Gazeta Press)