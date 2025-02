‘Muita sede de revanche’, diz Vegetti, do Vasco, sobre confronto contra o Flamengo

Com gol de Vegetti, o Vasco venceu o Botafogo por 1 a 0 e carimbou a vaga às semifinais do Campeonato Carioca. Em busca da classificação para a decisão, o time de São Januário terá o Flamengo pela frente. Para o atacante argentino, o Cruz-Maltino tem "muita sede de revanche".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

- O primeiro objetivo do clube era se classificar para essa semifinal. Para nós é muito importante, não só pela classificação, mas porque o clube está classificado à Copa do Brasil no próximo ano. Este clube tem que liderar sempre, todos os anos tem que liderar a competição. Agora o time chegou para vencer o Flamengo e tem muita sede de revanche. Vai ser um jogo difícil, mas as pessoas podem acreditar que está melhorando. Se vencermos uma grande equipe e todos juntos com as reviravoltas, acho que estamos preparados para tudo - disse o atacante.

Vegetti comemorando o gol do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como foi o jogo

Vasco e Botafogo fizeram um duelo parelho em São Januário. Com chances de classificação, as duas equipes disputaram com vontade cada lance. Ajudou muito a iniciativa do técnico Cláudio Caçapa, que mandou a campo o que tinha de melhor no Botafogo, ainda que o indicativo de véspera era por um time misto.

continua após a publicidade

E foi justamente o Botafogo que teve mais volume de jogo nos primeiros 15 minutos. Com Marlon Freitas, Matheus Martins e Igos Jesus se movimentando bastante no campo de ataque, o Vasco era cauteloso nos avanços. O jeito no início foi explorar o erro do Botafogo e os contragolpes. E foi numa mistura dos dois que o time da casa abriu o marcador. Aos 16, Paulo Henrique cruzou da esquerda e Cuiabano, com o braço aberto, cometeu pênalti. Vegetti bateu aos 18 e abriu o marcador.

E se no primeiro tempo fora o Botafogo quem concentrou as ações até os 15, no segundo foi o Vasco quem foi para o sufoco. Lucas Freitas quase fez de cabeça aos 7, e Vegetti teve duas boas chances antes dos 13. Mas o placar não se alterou.

continua após a publicidade

Na reta final de jogo, Cláudio Caçapa injetou sangue novo no Botafogo, que passou os últimos 10 minutos no abafa. Savarino quase marcou aos 37, em chute forte que passou rente à trave. Mas foi só.