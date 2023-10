Gary Medel mal chegou ao Vasco e já se tornou fundamental no elenco. Titular absoluto do time, o jogador vive na pele o clube e se mostra essencial na luta contra o rebaixamento. O chileno foi contratado com a esperança de solucionar um problema de defesa do Vasco. Originalmente volante, foi como zagueiro que ele se encontrou, usando suas características para manter o bom desempenho.