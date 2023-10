Maracanã Mais (Misto)

- Diamante: R$168,75

- Platina: R$206,25

- Ouro: R$206,25

- Prata: R$225,00

- Bronze: R$262,50

- Público Geral: R$450,00 (meia R$262,50)

Obs: nos ingressos para setores em que há a prestação de serviços adicionais, como, por exemplo, o serviço de buffet e o setor Maracanã Mais, o desconto incide apenas sobre a parcela referente ao ingresso para o jogo, sendo cobrado integralmente o valor referente ao serviço.



COMPRA E TROCA DE INGRESSOS EM PONTOS FÍSICOS:



Para compra e retirada dos ingressos, o titular da compra (comprador ou dono do login) deverá apresentar os seguintes documentos:

- Voucher impresso, preenchido e assinado (apenas para troca de ingressos comprados pela internet);

- Documento oficial e original de identificação com foto e CPF;

- Documento que comprove o benefício para compra de ingresso de meia-entrada (se houver).

- A retirada de ingressos de indivíduos menores de 15 anos só poderá acontecer quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais. Além disso, os responsáveis deverão apresentar ingresso de mesmo setor dos menores para conseguirem realizar a retirada.



OBS: para ingressos comprados por estrangeiros, apenas o passaporte original será aceito como documento oficial. Reforçamos que não haverá retirada de ingressos por terceiros. Somente o titular da compra poderá realizar a retirada dos ingressos. Caso um mesmo voucher contenha mais de um ingresso, o titular da compra deverá levar os documentos citados acima (incluindo os documentos do titular e dos portadores dos ingressos). Em casos de meia-entrada, será obrigatório apresentar o(s) comprovante(s) de meia(s).



IMPORTANTE: o acesso e a permanência de indivíduos menores de 15 anos em estabelecimentos autorizados a realizarem eventos deverá se dar quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.



Informações sobre gratuidades e meia-entrada podem ser obtidas diretamente no site oficial de vendas, na página da respectiva partida.



Pontos de venda físicos e de troca de ingressos comprados pela internet para torcida do Flamengo: em breve