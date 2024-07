Mateus Carvalho se firma como titular no Vasco, cai nas graças da torcida e pode superar números na carreira

Mateus Carvalho faz a sua maior sequência como titular no Vasco (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 27/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Uma das características de Rafael Paiva é a recuperação de jogadores em baixa. Um dos que melhorou e caiu nas graças da torcida do Vasco foi o volante Mateus Carvalho, que apresenta números em ascensão a cada rodada.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Desde que Rafael Paiva assumiu o comando do Vasco, Mateus Carvalho, o Cocão, não saiu do time titular. A exceção foi o clássico contra o Botafogo, tendo em vista que o volante estava suspenso por receber o terceiro cartão amarelo.

Cocão qualificou o poder de marcação no meio-campo do Vasco, setor carentes desde as perdas de Paulinho e Jair. O volante tem se destacado na temporada por conta do alto número de desarmes. Hoje, é o terceiro jogador com mais desarmes no Brasileirão. Ao todo, são 37.

⛔ DESARMES NO BRASILEIRÃO:

- William, do Cruzeiro: 47

- Paulo Henrique, do Vasco: 39

- Mateus Carvalho, do Vasco: 37

A sequência de jogos de Mateus Carvalho como titular é a maior desde que chegou ao Vasco. Caso comece entre os 11 iniciais contra o Grêmio, esta será a oitava partida consecutiva.

A maior sequência de Cocão como titular foi quando vestiu a camisa do Independente Tucuruí. Por lá, o volante começou a partida em 13 jogos consecutivos, números que tendem a ser batidos no Vasco.

🗒️ NÚMEROS DE MATEUS CARVALHO NO BRASILEIRÃO:

✅ 15 jogos (11 como titular)

⚽ 2 gols

🎯 8 finalizações

👟 424 passes (370 certos = 87% de aproveitamento)

🥅 5 assistências para finalização

🦵 4 dribles (3 certos)

❌ 21 faltas cometidas

❎ 18 faltas recebidas

Nas redes sociais, os torcedores se derreteram ao volante do Vasco. Inclusive, os internautas já compararam o jogador cruz-maltino a diversos astros do futebol mundial como Zidane e Toni Kross.

Cocão tem dois gols com a camisa do Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Nesta temporada, Mateus Carvalho tem 28 jogos com a camisa do Vasco e marcou dois gols. Se entrar em campo contra o Grêmio, às 19h de domingo (28), o volante fará a sua 29ª partida. A bola vai rolar na Arena Condá.