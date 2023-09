O meia Marlon Gomes é dúvida no Vasco para o clássico com o Fluminense, dia 16 de setembro, no Nilton Santos, pela 23ª rodada, do Campeonato Brasileiro. O clube informou que o jogador sofreu um trauma no osso do nariz, em serviço da Seleção Olímpica do Brasil, sendo titular na derrota do time para o Marrocos, por 1 a 0.