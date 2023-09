- Eles me deram muita confiança desde o primeiro dia. Foi uma mudança notada na operação da equipe. Notei no dia a dia nos treinamento. Desde que cheguei eu percebi uma evolução na equipe, que já vinha de duas ou três semana de trabalho de adaptação com a comissão técnica. É muito gratificante ver o time que evolui. Poderíamos ter algo a mais da partida com o Palmeiras, mas tudo bem. Temos feito muito bem as coisas. Faltam 17 finais e a única maneira de conquistar nosso objetivo é jogar cada jogo como se fosse uma final. Esta equipe está preparada e trabalha de uma maneira muito série e comprometida.