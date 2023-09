O ator Victor Meyniel foi espancado por Yuri de Moura Alexandre na portaria do prédio do estudante de medicina, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O caso ocorreu no último sábado (2), por volta das oito horas da manhã, quando jovem de 26 anos deixava o local após um envolvimento amoroso com o agressor na noite anterior.