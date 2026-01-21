Paulo Nunes aponta erro de jogador do Vasco em gol do Flamengo: 'Sozinho'

O Flamengo abriu o placar contra o Vasco, nesta quarta-feira (21), aos 24 minutos do segundo tempo com o meia Carrascal, no Maracanã, pela 3ª rodada do Carioca. Durante a transmissão da partida, pela Globo, o ex-jogador Paulo Nunes, apontou um erro do lateral Lucas Piton no gol rubro-negro.

O lance do gol teve origem após uma bola mal afastada pelo camisa 6 do Vasco. Piton, ao tentar afastar um cruzamento da área, cabeceou sem força para o meio, onde estava Carrascal. O colombiano, livre, arriscou um chute de primeira, que foi indefensável para Léo Jardim.

Na transmissão da partida, pela Globo, o ex-jogador Paulo Nunes apontou que Lucas Piton errou ao afastar a bola para o meio de campo. De acordo com ele, o atleta deveria ter afastado o risco em direção a lateral.

— Golaço. Uma alternativa né, bater de fora da área. O gesto do Carrascal foi perfeito sem chance para o Léo Jardim. Agora, o Piton poderia ter feito melhor. A bola veio na cabeça dele, sozinho, e ele cabeceia para o meio da área. Era pra ter sido para o lado. É treino tático, de ataque contra a defesa — disse o ex-jogador.

Como foi Flamengo x Vasco?

O clássico carioca aconteceu nesta quarta-feira (21), no Maracanã, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. Durante o primeiro tempo, o confronto foi marcado por propostas opostas das equipes. De um lado, o Flamengo buscava manter mais a posse de bola, para assim criar chances de gols. Enquanto isso, o Vasco assustava em contra-ataques.

Na segunda etapa, o cenário do jogo mudou completamente quando o volante Cauan Barros foi expulso aos quatro minutos do retorno. O atleta foi flagrado pela arbitragem acertando a sola da chuteira na panturrilha de Carrascal em um lance sem bola.

Com um jogador a menos, o Vasco foi dominado pelo Flamengo. A equipe Rubro-Negra encurralou a adversária, a limitando a permanecer no campo defensivo durante a maior parte da etapa complementar.

O domínio foi premiado aos 23 minutos, quando Carrascal aproveitou uma sobra de um cruzamento para finalizar de fora da área. O arremate do jogador foi preciso e parou no canto direito do gol de Léo Jardim, que não teve chances de defesa.

A vitória no clássico dá uma sobrevida ao Flamengo no Campeonato Carioca. A equipe, que somava apenas um ponto na competição, alcançou a marca de quatro pontos, e assim, subiu da sexta para a terceira colocação do Grupo B.