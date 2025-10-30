O lateral-esquerdo Leandrinho pode estar de saída do Vasco da Gama no final da temporada. O Lance! apurou que o jogador tem recebido sondagens de clubes interessados em sua contratação, e a tendência é que seja negociado na próxima janela de transferências. A definição, no entanto, só deve ocorrer ao término da temporada.

Sem espaço com o técnico Fernando Diniz, Leandrinho praticamente não recebeu oportunidades nesta temporada. O treinador tem utilizado outras opções na lateral, e até improvisou o uruguaio Puma Rodríguez, lateral-direito de origem, no setor enquanto Lucas Piton esteve lesionado. O formato da possível negociação ainda não está definido, mas a tendência é de uma transferência em definitivo.

Leandrinho retornou ao Vasco em julho, após período de empréstimo ao Al-Shabab, da Arábia Saudita, entre janeiro e junho deste ano. Desde então, atuou apenas na partida contra o Independiente Del Valle, pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Foi relacionado em outras três ocasiões, todas pelo Brasileirão, mas não entrou em campo.

Com passagem recente pela Seleção Brasileira Sub-20 — onde foi titular em todas as partidas do Mundial da categoria neste ano —, Leandrinho soma 24 jogos, dois gols e uma assistência pelo Vasco.

Leandrinho em campo pela Seleção Sub-20 (Foto: Reprodução/Instagram)

