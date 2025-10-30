menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Leandrinho recebe sondagens e pode deixar o Vasco no final da temporada

Lateral-esquerdo perdeu espaço com Fernando Diniz e pode ser negociado

Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/10/2025
12:25
Leandrinho - Vasco
imagem cameraLeandrinho em campo pelo Vasco (Foto: Reprodução/Instagram)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O lateral-esquerdo Leandrinho pode estar de saída do Vasco da Gama no final da temporada. O Lance! apurou que o jogador tem recebido sondagens de clubes interessados em sua contratação, e a tendência é que seja negociado na próxima janela de transferências. A definição, no entanto, só deve ocorrer ao término da temporada.

continua após a publicidade

Sem espaço com o técnico Fernando Diniz, Leandrinho praticamente não recebeu oportunidades nesta temporada. O treinador tem utilizado outras opções na lateral, e até improvisou o uruguaio Puma Rodríguez, lateral-direito de origem, no setor enquanto Lucas Piton esteve lesionado. O formato da possível negociação ainda não está definido, mas a tendência é de uma transferência em definitivo.

Arte-Vegetti-x-Arrascaeta
Arte-Vegetti-x-Arrascaeta
Alan Patrick, comemora gol do Internacional (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
Flaco López comemora gol do Palmeiras contra o Vasco (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Reinaldo brilha no Mirassol e mantém grande fase na Série A (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
Rayan comemora gol do Vasco contra o Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Lance!
VItor Roque, atacante do Palmeiras, comemora gol
Vegetti, jogador do Vasco, comemora seu gol durante partida contra o Atlético-MG em São Januário
Atacante Kaio Jorge comemora gol contra o Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Arrascaeta Flamengo Grêmio

Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro, e Arrascaeta, meia do Flamengo, são os artilheiros do Brasileirão 2025, com 15 gols. Com um gol a menos, o atacante Vegetti, do Vasco, pode ultrapassar a dupla. Veja como está a artilharia do Brasileirão:

Arte: Pedro Leal / Lance!

  • Miniatura da imagem: Arte-Vegetti-x-Arrascaeta
  • Miniatura da imagem: Alan Patrick, comemora gol do Internacional (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
  • Miniatura da imagem: Flaco López comemora gol do Palmeiras contra o Vasco (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
  • Miniatura da imagem: Reinaldo brilha no Mirassol e mantém grande fase na Série A (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
  • Miniatura da imagem: Rayan comemora gol do Vasco contra o Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem: VItor Roque, atacante do Palmeiras, comemora gol
  • Miniatura da imagem: Vegetti, jogador do Vasco, comemora seu gol durante partida contra o Atlético-MG em São Januário
  • Miniatura da imagem: Atacante Kaio Jorge comemora gol contra o Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
  • Miniatura da imagem: Arrascaeta Flamengo Grêmio

➡️ Rayan treina normalmente e deve reforçar o Vasco contra o São Paulo

Leandrinho retornou ao Vasco em julho, após período de empréstimo ao Al-Shabab, da Arábia Saudita, entre janeiro e junho deste ano. Desde então, atuou apenas na partida contra o Independiente Del Valle, pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Foi relacionado em outras três ocasiões, todas pelo Brasileirão, mas não entrou em campo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Com passagem recente pela Seleção Brasileira Sub-20 — onde foi titular em todas as partidas do Mundial da categoria neste ano —, Leandrinho soma 24 jogos, dois gols e uma assistência pelo Vasco.

Leandrinho - Vasco - Seleção
Leandrinho em campo pela Seleção Sub-20 (Foto: Reprodução/Instagram)

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias