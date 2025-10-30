Lucas Moura x Coutinho: experiência e reencontro marcam Vasco e São Paulo

O jogo entre Vasco e São Paulo neste domingo (2), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcará o reencontro de dois jogadores muito importantes para as equipes: Philippe Coutinho e Lucas Moura.

continua após a publicidade

Os dois experientes e, inclusive, já atuaram juntos em algumas oportunidades no passado. E enredos parecidos: dois atletas que fizeram história lá fora, mas voltaram para casa. Nas respectivas equipes, chegam para este jogo com um papel importante para exercer dentro de campo.

No último sábado, ao vencer o Bahia, o São Paulo se despediu do Morumbis na temporada por conta de uma série de shows que irão acontecer no estádio. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)









➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Phillipe Coutinho vive sua melhor fase desde quando chegou ao Vasco. O jogador está tendo sua maior sequência de jogos e conseguindo ficar saudável. Com a ausência de Vegetti, que foi para o banco de reservas, Coutinho está sendo o capitão da equipe. Seus números de gols e assistências são bons, mas nada absurdos. Apesar disso, quem assiste as partidas do Vasco percebe a importância do meia para o funcionamento da equipe. Na temporada, foram 46 jogos e onze gols.

continua após a publicidade

Coutinho é uma das referências do Vasco (Foto: Daniel Ramalho/AFP)

Quanto a Lucas Moura, a temporada do jogador foi marcada por um momento muito complicado. Uma lesão no joelho que, entre idas e vindas, o afastou dos gramados de março a setembro praticamente. Entre conquista da confiança e recuperações físicas, voltou a ser titular há somente duas partidas.

Contra o Vasco, a tendência é que siga cumprindo esse papel novamente. Fora dos gramados, é a voz da liderança. Nas preleções, é quem costuma puxar o discurso motivacional no vestiário. Para os mais novos, referência. Em 2025, jogou 23 e marcou quatro gols. Metade de jogos que Coutinho disputou.

continua após a publicidade

Lucas voltou a ser titular nos últimos dois jogos do São Paulo (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Lucas Moura e Coutinho já dividiram vestiário

As semelhanças de Lucas e Coutinho não se bastam apenas aos papéis que ocupam em campo. No passado, chegaram a dividir equipe. Inclusive, pela Seleção Brasileira. Os jogadores atuaram juntos em três ocasiões.

A primeira foi no amistoso contra a Costa Rica, em 5 de setembro de 2015, quando dividiram o gramado por 12 minutos na vitória por 1 a 0. O segundo encontro foi na Copa América de 2016, no empate em 0 a 0 com o Equador, quando permaneceram juntos por 14 minutos. O terceiro e último jogo foi no amistoso diante da Arábia Saudita, em 12 de outubro de 2018, vencido pelo Brasil por 2 a 0, com 26 minutos de juntos em campo.