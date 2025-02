A Justiça do Rio marcou o julgamento do agravo que a SAF do Vasco moveu no processo envolvendo a o clube associativo e a 777 Partners. A sessão será no dia 12 de março, às 13h (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

No recurso, a SAF do Vasco tinha pedido um efeito suspensivo da decisão que deu controle à associação. Além disso, a empresa também pediu o equilíbrio dos poderes para proteger a governança e os funcionários e a constituição de um Conselho de Administração mais equilibrado. Ambos os requerimentos foram negados pela Justiça.

Com a negativa, o Cruz-Maltino, como associação, segue no controle da SAF em razão de uma liminar que a Justiça concedeu no início de maio. Os processos foram remetidos ao plenário, onde outros dois desembargadores também vão julgar o mérito.

continua após a publicidade

➡️ Presidente do União Rondonópolis exalta história cruz-maltina e acredita em surpresa na Copa do Brasil

Vasco associativo segue no comando da SAF cruz-maltina (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Antes do julgamento, o Vasco entra em campo para fazer mais duas partidas. A primeira será contra o União Rondonópolis, às 21h30 desta terça-feira (18), pela primeira fase da Copa do Brasil. A segunda no final de semana, quando o Cruz-Maltino encara o Botafogo na 11ª rodada do Campeonato Carioca.

Caso avança para as semifinais do Campeonato Carioca, o Vasco entrará em campo entre no dia 28 de fevereiro ou 1º de março. A segunda partida da semifinal está prevista para acontecer entre os dias 8 e 9 de março.