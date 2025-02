Ferj anuncia mudança em horários de jogos do Campeonato Carioca

Em meio a onda de calor que afeta o Rio de Janeiro, a Ferj anunciou uma mudança de horário em todos os jogos do Campeonato Carioca. Com isso, os confrontos válidos pela 11ª rodada acontecerão a partir das 18h (de Brasília).

- A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, em razão da situação climática do momento e com foco exclusivo na saúde de atletas e torcedores, entende, como fator preponderante sobre quaisquer outros, a necessidade de reajuste nos horários das partidas e estabelece que todos os jogos do Campeonato Carioca Superbet 2025, a partir desta data, deverão ser realizados após as 18 horas - diz a nota da entidade.

Na última segunda-feira (17), o Fluminense havia sofrido com a antecipação de seu confronto com o Bangu, que estava marcado inicialmente às 18h30 (de Brasília), mas foi transferido para 16h (de Brasília). A ideia era que o jogo ocorresse ao mesmo tempo de Vasco x Botafogo e Nova Iguaçu x Madureira, uma vez que as equipes estão envolvidas em busca de vagas na semifinal do estadual.

No entanto, os horários dos jogos do Campeonato Carioca estavam sendo alvos de reclamações de clubes e jogadores. Capitão do Flamengo, Gerson fez um pedido ao Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Saferj) para que as partidas fossem disputadas à noite.

Apesar do comunicado sobre a mudança, a Ferj ainda não atualizou a tabela de jogos da última rodada do Campeonato Carioca com os novos horários. Essa mudança passa também por um acordo com as detentoras dos direitos de transmissão, que precisarão montar um esquema em relação a suas grades de programação.