A Justiça do Rio indeferiu o pedido do Vasco e não autorizou a presença de mulheres, crianças e deficientes físicos, em São Januário, contra o Grêmio, domingo, às 16h, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na decisão, a desembargadora Renata Machado Cotta argumentou que não há como garantir a segurança apenas com a proibição de homens no estádio.