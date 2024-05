Álvaro Pacheco vai estrear pelo Vasco contra o Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 30/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Apesar de ser novo no Brasil e desconhecido por muitos, Álvaro Pacheco é familiar para algumas peças no elenco do Vasco. O técnico português já foi adversário de Léo Jardim, Paulinho e Clayton.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Recentemente, Clayton não trouxe boas recordações a Álvaro Pacheco. Na última vez que foi rival do técnico do Vasco, o atacante marcou um gol e deu uma assistência na vitória do Casa Pia sobre o Vitória de Guimarães.

Já no outro jogo, Álvaro Pacheco levou a melhor sobre Clayton. Na ocasião, o Vizela superou o Casa Pia por 1 a 0. Esta foi a única vez que o técnico português teve uma boa recordação ao enfrentar um cruz-maltino.

Álvaro Pacheco também já enfrentou o Léo Jardim e Paulinho. Quando comandava o Vizela, o técnico do Vasco foi eliminado da Taça de Portugal ao perder por 1 a 0 para o Boavista.

Agora, Léo Jardim, Paulinho e Clayton estão lado a lado de Álvaro Pacheco. No entanto, o meia não está à disposição por se recuperar de uma grave lesão no joelho.

Vasco entra em campo neste domingo (2) (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

A estreia de Álvaro Pacheco no comando do Vasco será às 16h deste domingo. O primeiro jogo do técnico português será o clássico contra o Flamengo.