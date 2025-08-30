Jovens promessas são vistas fazendo exames para assinar com Vasco

O Vasco da Gama segue ativo no mercado em busca de reforços e, desta vez, mira jovens promessas sul-americanas. Brayan Grance, ex-volante do Olimpia, do Paraguai, e Santos Torrealba, ex-ponta do Zamora, da Venezuela foram vistos fazendo exames para assinar com o Cruz-Maltino utilizando uniformes do time.. A negociação é conduzida pelo empresário Marco Vanzini. A tendência é que, em um primeiro momento, os jogadores reforcem a equipe sub-20.

Sob a liderança do diretor de futebol Admar Lopes, o Vasco tem dado atenção especial ao mercado de jovens atletas. A ideia é combinar reforços imediatos com atletas que possam evoluir dentro do clube e gerar retorno técnico e financeiro a médio prazo.

Quem são os novos jogadores do Vasco?

Brayan Grance é um volante paraguaio de 1,88m de altura que pertencia ao Olimpia. Com dois jogos pelo time principal, o jogador chama atenção pela força física, boa capacidade de marcação e qualidade nos passes longos. O Vasco negocia sua chegada por empréstimo de um ano, com opção de compra ao final do contrato.

Já Santos Torrealba, também de 18 anos, atua como ponta-esquerda e pertencia ao Zamora, da Venezuela. Apesar da pouca idade, já disputou 23 partidas como profissional e marcou um gol. O jogador também tem passagens pela seleção sub-20 da Venezuela e é visto como uma aposta de velocidade e habilidade.