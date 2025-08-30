Vasco divulga a lista de relacionados para o duelo contra o Sport

O Vasco divulgou neste sábado (30) a lista de relacionados para o duelo diante do Sport. O Cruz-Maltino entra em campo neste domingo (31), às 20h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As principais novidades na lista são Matheus França e Robert Renan, que estão entre os convocados pela primeira vez.

Poupado dos duelos diante do Juventude e do Corinthians, Paulo Henrique será desfalque por causa de um edema na coxa. Ele saiu do clássico contra o Botafogo com dores na região. Tchê Tchê (lesão na coxa), Thiago Mendes (dores na panturrilha direita) e Paulinho (dores na lombar) também são ausências confirmadas.

Paulo Ricardo, que já estava treinando com o Volta Redonda e ainda não tinha assinado o contrato, também voltou a ser relacionado.

Por outro lado, Mateus Carvalho está de volta. O jogador se recuperou de uma lesão ligamentar no joelho.

O Vasco é o 16º colocado na tabela do Brasileirão com 21 pontos. É o primeiro clube de fora da zona do rebaixamento. O Vitória, o primeiro do Z4, também tem 19 pontos.

Confira a lista:

Goleiros: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Pablo;

Laterais: Paulo Ricardo, Puma Rodríguez, Leandrinho, Lucas Piton e Victor Luis

Zagueiros: Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Robert Renan

Volantes/Meias: Barros, Coutinho, Jair, Mateus Carvalho e Matheus França

Atacantes: Alex Teixeira, Andrés Gómez, David, Garré, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti