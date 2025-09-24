menu hamburguer
Vasco

Vasco vai ter dupla de zaga inédita para enfrentar o Bahia; veja provável escalação

Os escolhidos para começar a partida contra o Bahia devem ser Cuesta e Lucas Freitas

Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/09/2025
05:00
Vasco x Grêmio - Lucas Freitas
imagem cameraLucas Freitas em campo pelo Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
O Vasco da Gama volta a campo nesta quarta-feira (24), às 19h30, em São Januário, diante do Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Fernando Diniz deve ter uma formação inédita na defesa. Sem Robert Renan, que cumpre o protocolo de concussão, a zaga titular será composta por Carlos Cuesta e Lucas Freitas, que retorna de suspensão. Essa será a nona dupla diferente de zagueiros utilizada pelo treinador nesta sua atual passagem pelo clube.

Ao longo da temporada, o treinador já utilizou nove combinações diferentes na defesa. As duplas mais frequentes foram João Victor e Lucas Freitas, além de Hugo Moura e Lucas Freitas, que iniciaram sete partidas cada. Nas rodadas mais recentes, porém, as lesões e suspensões impediram a repetição das formações. Contra o Botafogo, em 11 de setembro, a zaga foi composta por Hugo Moura e Lucas Freitas. Três dias depois, diante do Ceará, Robert Renan atuou ao lado de Lucas Freitas. Já no clássico contra o Flamengo, em 21 de setembro, a dupla escolhida foi Carlos Cuesta e Robert Renan.

Hugo Moura e Lucas Freitas7

João Victor e Lucas Freitas

7

João Victor e Luiz Gustavo

4

João Victor e Lemos

2

Carlos Cuesta e Robert Renan

1

Lemos e Lucas Freitas

1

Robert Renan e Lucas Freitas

1

João Victor e Hugo Moura

1

Carlos Cuesta - Vasco
Carlos Cuesta comemora gol marcado pelo Vasco (Foto: Thiago Rodrigues/AGIF)

Outros problemas no time titular

Os problemas de lesões seguem afetando o elenco. Além de Robert Renan, seguem fora GB, Lucas Piton e Tchê Tchê, todos no departamento médico. O atacante Nuno Moreira, por sua vez, ainda é dúvida devido a um entorse no tornozelo. Além deles, Rayan está fora da partida por ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo. As baixas obrigam Diniz a buscar alternativas em diferentes setores, o que explica a grande variação nas escalações defensivas.

Diante desse cenário, o Vasco deve ir a campo contra o Bahia com a seguinte formação: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros e Philippe Coutinho; Andrés Gómez, David (ou Nuno Moreira) e Vegetti.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance!

