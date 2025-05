Jogador do Vasco deixa partida contra o Palmeiras chorando

Loide Augusto, do Vasco, deixou o campo chorando durante a partida contra o Palmeiras. O camisa 45 foi substituído, com muitas dores, aos 40 minutos do primeiro tempo no Estádio Mané Garrincha. Ele tentou voltar para o jogo, mas não conseguiu.

Loide Augusto deixa Vasco x Palmeiras chorando

Nas redes sociais, torcedores do Vasco lamentaram o problema do atacante, que vinha fazendo um bom jogo e sendo um dos principais destaques do time carioca no campo ofensivo. Ele ganhou oportunidade em campo com a ausência de Vegetti.

Outro jogador do Vasco saiu machucado contra o Palmeiras

Além de Loide Augusto, o zagueiro Lucas Freitas, que também vinha fazendo uma boa partida, também saiu por conta de lesão.

Para a partida contra o Palmeiras, Felipe, diretor técnico e treinador interino, optou por poupar Vegetti e Coutinho. Com desgaste físico e mental, segundo ele, a dupla sequer ficou no banco de reservas.

Veja como o Vasco entrou em campo para enfrentar o Palmeiras: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton; Hugo Moura, Matheus Carvalho e Tchê Tchê, Nuno Moreira, Loide Augusto, Rayan.