Felipe escala Vasco com mudanças na frente contra o Palmeiras

A escalação do Vasco para enfrentar o Palmeiras está definida. As equipes se enfrentam neste domingo (4), às 16h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e terá transmissão da Globo e Premiere.

Em 12º, o Cruz-Maltino tem seis pontos e volta a campo depois de empatar com o Operário pela Copa do Brasil. Já o Alviverde, está em segundo e pode assumir a liderança nesta rodada se o Flamengo tropeçar contra o Cruzeiro.

Escalação do Vasco

Nuno Moreira jogador do Vasco durante partida contra o Operario no estadio Germano Kruger pelo campeonato Copa Do Brasil 2025 (Foto: Joao Vitor Rezende Borba/AGIF)

Na expectativa por um acerto com Fernando Diniz, o Vasco será comandado pelo ex-jogador Felipe. O treinador fez alterações em relação ao jogo do Operário, começando Matheus Carvalho, Tchê Tchê e Loide Augusto em vez de Jair, Coutinho e Vegetti.

Dessa forma, a escalação do Vasco será: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton; Hugo Moura, Matheus Carvalho e Tchê Tchê, Nuno Moreira, Loide Augusto, Rayan

Escalação do Palmeiras

Recuperado de lesão, Raphael Veiga viajou com o restante da delegação e está à disposição no banco de reservas. O camisa 23 está afastados dos gramados desde abril, quando sofreu uma luxação no ombro em jogo com o Cerro Porteño, no Allianz Parque, pela Libertadores. Com a missão de recuperar a forma física ideal, o jogador deve receber alguns minutos durante a segunda etapa do confronto com o clube carioca.

Já o meio-campista Richard Ríos, reserva na estreia contra o Ceará pela Copa do Brasil, assume a vaga de Lucas Evangelista e forma o trio de meio-campo. Com isso, O Palmeiras está escalado com: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.