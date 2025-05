Abel promove mudança em dois setores na escalação do Palmeiras contra o Vasco

O Palmeiras está definido para o duelo contra o Vasco, na tarde deste domingo (4), em Brasília, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira promoveu mudanças em dois setores da equipe, com os retornos de Richard Ríos e Piquerez ao time titular.

continua após a publicidade

+ Abel vê prazo de ‘trio ideal’ diminuir no Palmeiras e pode promover estreia na escalação titular

Vanderlan e Lucas Evangelista começam no banco de reservas. O meio de campo alviverde será formado por Ríos, Emiliano Martínez e Felipe Anderson. No ataque, o Verdão terá trio ofensivo com Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

O atacante Bruno Rodrigues (em transição física), o lateral-direito Marcos Rocha (em transição física) e o zagueiro Michel (com entorse no tornozelo) seguem sob os cuidados do departamento médico e desfalcam a equipe.

continua após a publicidade

Raphael Veiga, por sua vez, treinou normalmente com o restante do elenco durante a semana e está à disposição da comissão técnica. O meia não entra em campo desde a partida contra o Cerro Porteño, pela fase de grupos da Libertadores, quando sofreu uma luxação no ombro.

Com 13 pontos conquistados em seis rodadas, o Palmeiras ocupa a segunda colocação na tabela de classificação, um ponto atrás do líder Flamengo.

continua após a publicidade

Richard Rios retorna à escalação titular para o duelo contra o Vasco, em Brasília, pelo Campenato Brasileiro (foto: Miguel Schincariol / AFP)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Escalação do Palmeiras

Com isso, a escalação do Palmeiras para encarar o Vasco tem: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Aníbal Moreno, Vanderlan, Paulinho, Mayke, Maurício, Raphael Veiga, Murilo, Lucas Evangelista, Luighi, Allan e Flaco López.

As equipes se enfrentam neste domingo (4), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em duelo válido pela sétima rodada do Brasileirão.