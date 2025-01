João Victor, zagueiro do Vasco, exaltou o trabalho de Fábio Carille no sistema defensivo quando foi comandado pelo técnico no Corinthians. Segundo o jogador, o conhecimento do novo treinador será agregador para o grupo.

Elenco do Vasco se reapresentou nesta segunda-feira (6) (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)

- É um cara que eu admiro muito, que trabalha muito o setor defensivo, uma coisa que eu gosto e às vezes sinto um pouco de falta também: treinar para cada vez mais aprimorar o posicionamento corporal, uma saída de bola, um escanteio, que acho que a gente tem que melhorar bastante. Então, no meu modo de ver, para mim, é algo muito importante ele estar aqui. Acho que vai somar muito para a gente, tanto mais no setor defensivo; mas também depois que tudo se encaixar defensivamente, o ofensivo vai começar a sair naturalmente - elogiou João Victor. E analisou:

- Eu espero uma melhora drástica. Sem dúvida, todos nós sabemos que não fomos muito bem em alguns jogos, só que a gente entra em campo e ninguém quer errar. O erro acontece, é inevitável, não só na nossa equipe como em outros times. Tenho certeza de que a gente vai melhorar bastante. Como eu disse, ele (Carille) é um cara que tem como setor defensivo, até por ele ter sido zagueiro, uma prioridade muito boa. Então, acho que esses erros bobos vão acabar.

O zagueiro do Vasco também contou que tem uma meta de não ser expulso. João Victor foi um dos jogadores que mais recebeu cartões vermelhos, em 2024, no Campeonato Brasileiro.

- É óbvio que não queria ser expulso nenhuma vez. Algumas expulsões aconteceram por outros erros, eu tentei ajudar de alguma maneira. Fui muito intenso, cometi as faltas e fui expulso. Mas tenho em mente que eu não quero ser expulso nenhuma vez esse ano. Principalmente o cartão vermelho direto. Os três cartões amarelos é uma coisa que acontece com mais naturalidade, mas o cartão vermelho direto é o que eu não quero tomar esse ano.

Mais respostas de João Victor:

PROPOSTA PARA DEIXAR O VASCO

- Em relação à sondagem, meu foco é totalmente no Vasco, não penso em nenhum momento em sair.

PRIMEIRO PAPO COM CARILLE

- A primeira conversa dele foi muito nessa linha, né. O que não pode ser negociado é a intensidade e o volume de jogo. E o primeiro treino é um treino mais de adaptação. A gente tá voltando de férias, então não pode ser nada muito pesado até pra não sofrer um tipo de lesão. Vamos começar a conhecer ele (Carille) durante a semana, mas é o primeiro treino mais de adaptação.

SETOR OFENSIVO

- Acho que é algo importante. Acho que o zagueiro fazer normalmente algum gol de cabeça ali ajuda muito nessa bola parada. Às vezes o jogo está muito truncado, uma bola parada pode definir o jogo. Mas eu estou focado primeiro em defender, que é a prioridade do zagueiro. E o gol, se sair com naturalidade, eu vou ficar muito feliz em poder ajudar a equipe.

COPA DO BRASIL 2024

- Nossa chegada no estádio foi muito emocionante, a torcida totalmente empolgada. Eu acho que aquele jogo foi um detalhe ali, o Hulk foi muito feliz, né? É todo um mérito dele. Mas a gente tinha feito uma boa partida, acho que a gente merecia ir pelo menos para os pênaltis. Mas não aconteceu, agora a gente vai focar em todos os campeonatos. Primeiro, o Carioca, que é o primeiro campeonato que a gente tem para jogar. A gente vai buscar esse título, que é muito importante para o Vasco, muito importante para o nosso grupo. Já começar o ano com o título. E os outros campeonatos, é óbvio que a gente vai entrar para vencer.

POLÍTICA DO VASCO

- Nesse tema mais político, a gente não tem muito o que falar, até porque não é de mim falar isso. Mas com o Pedrinho aqui, acho que mudou bastante, tendo uma pessoa como ele no poder, diretamente com a gente, trocando papo, tranquilizando a gente. Acho que isso influencia bastante para que as coisas aconteçam bem pro time.

TÍTULOS

- Em relação a títulos, eu acho que o primeiro que tiver a gente está pensando em ganhar. Como disse, o Carioca, a gente vai tentar brigar por todos os títulos, a gente sabe que tem grandes equipes no Brasil, não vai ser fácil chegar em todas as finais, é quase impossível. Mas em todas as competições que a gente tiver, a gente vai brigar para ganhar.

NOVOS REFORÇOS

- Eles não treinaram diretamente com a gente hoje, estão fazendo mais exames, treinando um pouquinho à parte ainda, porque tem dados que o clube ainda precisa colher deles. Mas foi tranquilo, eu já trabalhei com o Oliveira no Atlético Goianiense, ele é um cara que eu gosto bastante, uma pessoa do bem, uma pessoa muito de grupo. O Tchê Tchê e o Lucas (Freitas) eu não conheço ainda pessoalmente, vou conhecer agora durante a pré-temporada, mas tenho certeza que são jogadores que vão chegar pra somar.

CAPASSO E SOUZA NA ZAGA

- Também não conheço muito o Capasso. Logo que cheguei, ele também saiu. Estava um tempo afastado, se não me engano, não lembro. Mas todos os jogadores que estão aqui, eu acho que podem nos ajudar de alguma maneira, tanto o Capasso quanto o Lucas (Freitas) que chegou, quanto o outro Lucas Oliveira, o Tchê Tchê. Acho que vai ser uma briga sadia ali de todos em campo; o Jair voltou, o Paulinho também, que é um grande jogador. Acho que vai ser uma briga muito sadia e o grupo só tem a crescer com isso.

- O Souza na zaga é uma opção que já vem treinando há um bom tempo. Agora depende da posição para conquistar a titularidade e nos treinos mesmo.

PRÉ-TEMPORADA

- Eu vejo o lado positivo. A gente saiu ano passado para o Uruguai. Apesar de ser um resort, um lugar bacana assim, eu achei que não tinha muita estrutura. Então, acho que optando por aqui, a gente tá em casa, está perto da família, acho que não é algo ruim não. Acho que é algo benéfico.

LADO DE PREFERÊNCIA

- Eu priorizo sempre estar jogando, independentemente do lado. Mas é claro que como sou um cara destro, a direita fica muito mais fácil pra mim, então as coisas já saem com mais naturalidade. O lado esquerdo tem que ter um pouquinho mais de atenção, porque é o lado que eu não tenho muito domínio da perna, então sempre o lado direito pra mim é o que eu prefiro. O direito é sempre melhor para sair jogando e para defender.

