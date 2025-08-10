Coutinho explica desentendimento com Vegetti em Vasco x Atlético-MG

Uma discussão acalorada entre Coutinho e Vegetti chamou atenção dos vascaínos no primeiro tempo do empate por 1 a 1 com o Atlético-MG em São Januário. Em uma jogada de ataque do time da casa, o meio-campista reclamou com o atacante por conta de um direcionamento errado. Após a partida, Coutinho explicou o que aconteceu.

continua após a publicidade

➡️ Atitude de Coutinho com Vegetti em Vasco x Atlético viraliza: ‘Não aguenta mais’

- Foi um lance que ele tinha apontado para um lado, eu dei passe e ele correu para o outro. Aí a gente acabou se desentendendo. Acontece, são coisas que ficam dentro do campo - disse Coutinho.

Coutinho revela lance que gerou desentendimento com Vegetti em jogo do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Empate com sabor ruim

O Vasco saiu atrás no marcador, com gol marcado pelo time mineiro antes mesmo do relógio marcar um minuto de jogo. Mas, Vegetti, de pênalti, deixou tudo igual. Coutinho avaliou o empate como “sabor ruim” para o Cruz-Maltino, que poderia sair da zona de rebaixamento em casa de vitória.

continua após a publicidade

- É mais um jogo que fica um sabor ruim. Fizemos uma grande partida, um grande primeiro tempo. Tomamos gol muito cedo, mas mesmo assim a gente foi lá e buscou o empate. Queríamos jogar, não deixamos de jogar. Mais uma vez a gente não consegue o resultado que é a vitória, que a gente necessitava. Mas é isso. Vamos seguir trabalhando para buscar no próximo jogo - analisou.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Como foi o jogo

O jogo começou da melhor maneira possível para o Atlético. Logo no primeiro lance, aos 38 segundos, Gabriel Menino recebeu na intermediária e arriscou. A bola entrou na gaveta, para abrir o placar para o Galo logo no primeiro minuto.

continua após a publicidade

Aos 14 minutos, Coutinho foi derrubado dentro da área por Cuello, o árbitro mandou seguir. O VAR revisou o lance e chamou o árbitro ao monitor, que voltou atrás e marcou o pênalti. Vegetti foi para a cobrança e não desperdiçou, empatando a partida.

Rony recebeu de Cuello aos 22, invadiu a área e soltou a bomba. Jardim espalmou para impedir o segundo gol do Galo.

O Vasco também criou um boa chance algum tempo depois. Pumita lançou para dentro da área atleticana, e Rayan cabeceou por cima do gol, levando muito perigo.

Pumita apareceu novamente lançando uma bola para a área, Coutinho desviou, e Everson fez uma defesaça.

Logo no começo da segunda etapa, em escanteio cobrado para a área, o Atlético voltou a levar perigo. Lyanco pegou na veia, a finalização levou muito perigo.

Aos nove minutos, Scarpa vacilou na saída de bola. Coutinho ficou com a posse e finalizou livre. Everson fez a defesa para salvar o Galo.

O Atlético ainda teve uma ótima chance, aos 36 minutos. Rony fez o cruzamento rasteiro para a área. Biel apareceu e isolou, perdendo uma ótima oportunidade.