Paulo Henrique, do Vasco, mostra ferimento após choque com Lyanco

Após o empate do Vasco em 1 a 1 com o Atlético-MG, em São Januário, neste domingo (10), o lateral-direito Paulo Henrique, da equipe cruz-maltina, mostrou o ferimento na perna direita após dividida com Lyanco, zagueiro do Galo. Ele precisou deixar o gramado na segunda etapa devido às dores.

As imagens foram registradas por Matheus MAD, repórter da Vasco TV, ainda no gramado logo após o apito final. Em passagem pela zona mista de São Januário, Paulo Henrique caminhava com muita dificuldade.

Ferimento de Paulo Henrique em Vasco x Atlético-MG (Foto: Reprodução)

O lance aconteceu aos 40 minutos da segunda etapa, em choque com Lyanco. Paulo Henrique ficou caído, recebeu atendimento, retornou, mas precisou ser substituído por Victor Luís. Ele deixou o gramado de maca.

O Vasco terá semana cheia de trabalho pensando no próximo compromisso. A equipe comandada por Fernando Diniz volta a campo apenas no próximo domingo (17), fora de casa, contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do returno.