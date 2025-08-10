Desatenção tira presente de Dia dos Pais do torcedor do Vasco

No chuvoso domingo (10) de Dia dos Pais no Rio de Janeiro, os papais vascaínos deixaram São Januário novamente com sabor amargo. O Vasco lutou, correu, se esforçou, mas fez parecer muito difícil a virada sobre o Atlético-MG após gol relâmpago da equipe mineira. O empate em 1 a 1, com gols de Gabriel Menino e Vegetti, foi um balde de água fria para quem sonhava em uma rápida virada de chave.

continua após a publicidade

➡️ Clube saudita fará investida por Rayan, atacante do Vasco

➡️ Atitude de Coutinho com Vegetti em Vasco x Atlético viraliza: ‘Não aguenta mais’

Com o resultado, o Cruz-Maltino segue na zona de rebaixamento do Brasileirão, com apenas 16 pontos. O próximo compromisso será no domingo (17), fora de casa, contra o Santos, em confronto direto.

continua após a publicidade

Vasco sem tempo para sentir o jogo

Assim como no duelo com o Bragantino, em maio, também em São Januário, a equipe comandada por Fernando Diniz sequer esquentou em campo e ouviu da arquibancada o grito de "vamos virar, Vasco" antes do primeiro minuto. Gabriel Menino acertou linda finalização de longe em puxada rápida de contra-ataque e tirou do alcance de Léo Jardim.

Há pouco a se destacar negativamente do Vasco nos primeiros 45 minutos. Um jogo condicionado pelo revés no começo. A equipe de impôs no campo de ataque e conseguiu igualar o marcador aos 17, em cobrança de pênalti do artilheiro Vegetti.

continua após a publicidade

Coutinho e Rony em Vasco x Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

A impaciência já é marca registrada do torcedor cruz-maltino. São Januário, ainda que tivesse o clima de 12º jogador, tolerava pouco os erros. Reflexo da temporada até aqui.

Poder de fogo

Chances não faltaram para o Vasco virar o placar, a chave no mês de agosto e deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão. Com Coutinho, Rayan, David e Tchê Tchê, no até a metade do segundo tempo, o volume de jogo aumentou. Não faltou vontade. Faltou qualidade e atenção para aproveitas os espaços cedidos pelo Galo.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Em linhas gerais, ficou a decepção por mais um tropeço em casa pelo Brasileirão. Desta vez, em um duelo que se desenhou de forma que pareciam acessíveis os três pontos. Fica a lição - mais uma para Fernando Diniz e Pedrinho - sobre um plantel com pouco protagonismo para livrar o Vasco da crise.