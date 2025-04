O Vasco enfrentará o Puerto Cabello-VEN, em São Januário, pela Copa Sul-Americana, na próxima terça-feira (8), às 21h30 (de Brasília). A venda de ingressos para o confronto já começou, com prioridade inicial para os membros do programa Sócio Gigante.

Os ingressos estão disponíveis no site sociogigante.com/ingressos, com preços variando de check-in gratuito para os detentores do Plano Dinamite Eterno até R$ 180 para o setor social. A venda começou na tarde desta terça-feira.

Ingressos para o publico em geral

Para o público em geral, as entradas estão disponíveis em vasco.eleventickets.com. O clube adotou medidas de segurança, incluindo biometria facial e emissão de QR Code para todos os setores do estádio. O Vasco chega ao jogo motivado por uma vitória de 2 a 1 sobre o Santos na estreia do Campeonato Brasileiro, com gols de Nuno Moreira e Vegetti.



Antes do jogo contra o Puerto Cabello, o Vasco enfrentará o Melgar, pela Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (2), às 19h, no Monumental de la UNSA.

Vasco finaliza preparação para estreia

O Vasco finalizou a preparação para a estreia na Sul-Americana. O Cruz-Maltino enfrenta o Melgar, em Arequipa, no Peru, pela primeira rodada da competição. A tendência é que Carille repita a equipe que venceu o Santos no Brasileirão.

O Vasco deve ir a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos, João Victor e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho, Benjamín Garré, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.

Em entrevista à VascoTV, o goleiro Léo Jardim explicou a dificuldade que o Vasco terá pela frente. O Cruz-Maltino jogará contra o Melgar na altitude.

- A gente sente diferença na respiração. Temos dificuldades para puxar o ar, o oxigênio. Tecnicamente falando, a bola fica mais rápida pelo ar ser mais rarefeito. Nós, goleiros, temos que ficar bem atentos e concentrados, porque em qualquer chute se torna mais perigoso porque a bola se torna mais rápida.