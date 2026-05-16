O técnico Renato Gaúcho não poupou críticas à postura do Vasco na derrota por 4 a 1 para o Internacional, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no Beira-Rio. Em entrevista coletiva após o jogo, o comandante cruzmaltino apontou a falta de atenção como o principal fator para o revés e admitiu que o desempenho da equipe esteve muito abaixo do aceitável.

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Sem meias palavras, Renato ressaltou que as falhas defensivas do Vasco foram determinantes para a construção da goleada colorada. O treinador isentou o esquema tático e focou na atitude dos jogadores em campo.

— Acabei de falar. Falta de atenção e o Internacional aproveitou. Nós entregamos, nós falhamos, nós dormimos no ponto e o Internacional aproveitou. É bem simples. Não importa o esquema, os jogadores, se é mais técnico ou de marcação. Entramos com sono. E saiu barato, custou barato. Foi barato pelo que apresentamos hoje. Eu estava torcendo para o jogo acabar — disparou o treinador.

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Renato Gaúcho em Internacional e Vasco (Foto: Maxi Franzoi/AGIF/Folhapress)

O Vasco viajou a Porto Alegre lidando com uma lista extensa de ausências. Thiago Mendes e Rojas cumpriram suspensão, enquanto Paulo Henrique, Adson e Cuiabano ficaram no departamento médico. O meia Spinelli também foi baixa, liberado devido ao nascimento da filha. Apesar de reconhecer a falta de entrosamento, o técnico evitou usar os desfalques como justificativa para o placar elástico.

— Não vou falar dos desfalques do meu time porque eu tenho um grupo, e o jogador tem que aproveitar as oportunidades. O adversário entrou para a guerra e nós entramos para desfilar. Conheço bem o meu grupo. Se entrássemos para guerrear, o jogo seria parelho — ponderou Renato.

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Ao analisar o atual panorama do Brasileirão, Renato relembrou a evolução da equipe desde a sua chegada — quando o time amargava a lanterna — e destacou o achatamento da tabela a poucas rodadas da pausa para a Copa do Mundo. O treinador aproveitou e também reforçou o pedido de reforços para o meio do ano.

— Quando cheguei no Vasco, o time estava em último. Procurei ajustar algumas coisas e tirei o Vasco da zona de rebaixamento. Contra os cinco primeiros colocados, ganhamos 13 pontos. Nosso objetivo é terminar na primeira parte da tabela. Muita gente pode achar que é pouco, mas não é. Eu sei como peguei o Vasco, só tinha um ponto. Hoje abrimos a rodada em 8º. O Vasco está disputando três competições e está andando nas três. Tenho falado bastante com Pedrinho, Felipe e Admar para reforçar o grupo e ver o que eles podem me dar para a gente disputar mais — expôs o treinador.

O Internacional goleou o Vasco por 4 a 1 pelo Brasileirão (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

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