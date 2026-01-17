Hugo Moura completa 100 jogos pelo Vasco e relembra momentos

Hugo Moura completou 100 partidas com a camisa do Vasco na vitória por 4 a 2 sobre o Maricá, na última quinta-feira (15), pelo Campeonato Carioca. O volante, que defende o clube desde 2024, alcançou a marca no início da temporada de 2026 e soma três gols e sete assistências pelo Cruz-Maltino.

continua após a publicidade

➡️ Europeus reagem a possível chegada de Rayan a Premier League: 'Geracional'

Desde a chegada a São Januário, Hugo Moura se consolidou como opção frequente no elenco. Em 2025, o camisa 25 atingiu o maior número de jogos de sua carreira em uma única temporada, com 61 partidas disputadas.

— Ontem, na ida à São Januário, reparei na cidade, nas crianças vestindo a camisa do Vasco no entorno do estádio, e lembrei da minha infância em Rio Claro, quando eu ainda sonhava em ser jogador de futebol. Via o Romário, Bebeto e Juninho na televisão e pedia a Deus para que, um dia, eu pudesse jogar no mesmo lugar desses caras. Nem no meu maior sonho eu imaginaria que estaria completando 100 jogos com a camisa do Gigante. É um prazer enorme fazer parte dessa história que tanto influenciou o futebol mundial.

continua após a publicidade

Entre os momentos mais marcantes pelo clube, o volante destaca a Copa do Brasil de 2024. Hugo marcou o gol da virada sobre o Athletico Paranaense, aos 46 minutos do segundo tempo, no jogo de ida das quartas de final, disputado em São Januário. A partida ocorreu após o jogador ter sido expulso contra o ex-clube pelo Campeonato Brasileiro. No confronto de volta, o Vasco confirmou a classificação para a semifinal.

— Claro que nenhum jogador planeja ser expulso, principalmente contra o ex-clube, mas são coisas que acontecem no futebol e cabe ao jogador saber lidar e seguir em frente. Quando cheguei no Vasco, sabia da responsabilidade em vestir essa camisa, então quando aquilo aconteceu, fiquei decepcionado comigo mesmo. Quando fomos enfrentar o Athletico em São Januário, soube que aquela era a chance de me redimir em frente à torcida. O meu primeiro gol foi anulado, mas não fiquei chateado. Sabia que Deus estava guardando algo especial para mim.

continua após a publicidade

Na edição seguinte da Copa do Brasil, Hugo Moura voltou a ser utilizado com frequência. Ele marcou na primeira fase contra o União Rondonópolis, converteu um pênalti na disputa contra o Operário e esteve presente em todas as partidas até as finais. O volante foi titular em oito jogos e entrou em outros dois, ficando fora apenas dos confrontos diante do Corinthians.

— Estamos evoluindo como equipe. Em 2024, fomos eliminados nas semifinais, mas sabíamos que tínhamos condições para classificar e, em um clássico, tudo pode acontecer. No ano passado, conseguimos ir mais longe, mas batemos na trave. Para essa temporada, o sonho continua. Vamos lutar em todas as oportunidades que tivermos, seja pelo Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil ou Sul-Americana. São muitas competições, então sei que a oportunidade vai vir, vou treinar e me dedicar ao máximo para trazer alegrias à torcida vascaína.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco