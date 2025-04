Vasco anuncia empréstimo de meia ao Toronto FC

O Vasco anunciou o empréstimo de Maxime Domínguez ao Toronto FC, clube que disputa a Major League Soccer (MLS), liga de futebol dos Estados Unidos. O meia será cedido pelo Cruz-Maltino até o fim desta temporada.

Maxime Domínguez foi contratado pelo Vasco na janela do meio do ano de 2024. O meia disputou 14 jogos pelo Cruz-Maltino e marcou apenas um gol, no empate com o Atlético-GO, pela 36ª rodada do Brasileirão.

Em 2025, Maxime perdeu espaço sob o comando de Fábio Carille. O meia suíço esteve em campo em somente seis jogos, sendo dois como titular.

No mesmo dia que o Vasco foi eliminado na semifinal do Campeonato Carioca, Maxime Dominguez foi flagrado com Dimitri Payet na Sapucaí. A dupla de europeus foi assistir aos desfiles das escolas de samba. A presença dos jogadores no evento viralizou nas redes sociais e incomodou torcedores e internamente no clube.

Quando se reapresentou, Maxime teve uma conversa com o Departamento de Futebol, em tom conciliador. Além disso, também houve uma reunião de Pedrinho com os atletas.

Confira a nota publicada pelo Vasco:

"O Vasco da Gama informa que acertou o empréstimo do meia Maxime Dominguez ao Toronto FC, da Major League Soccer.

A validade do vínculo do atleta com a equipe canadense é até o fim desta temporada."