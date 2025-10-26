Auxiliar revela foco de Diniz no Vasco: 'É uma das coisas'

O Vasco manteve o bom momento no Campeonato Brasileiro e conquistou sua quarta vitória consecutiva. Sob o comando do auxiliar técnico Evandro Fornari, que substituiu o suspenso Fernando Diniz, o Cruz-Maltino derrotou o Red Bull Bragantino por 3 a 0, neste domingo (26), fora de casa, pela 30ª rodada do Brasileirão.

Na entrevista coletiva após a partida, Fornari destacou a entrega do elenco e valorizou o desempenho defensivo da equipe — um dos focos de Diniz —, que chegou ao terceiro jogo seguido sem sofrer gols.

— Sabíamos que jogar aqui seria difícil pelo momento que o Bragantino está passando. Em alguns momentos a gente soube sofrer, vale ressaltar que há três jogos a gente não toma gols. É uma das coisas que o Diniz vem trabalhando muito durante a semana, a nossa parte defensiva para a gente se defender bem no bloco médio, alto e baixo. Porque condições de fazer o gol a gente tem, isso também é um ponto positivo, No primeiro tempo, em alguns momentos, a gente não conseguiu pressionar, sofremos um pouquinho. Mas a gente sempre esteve corrigindo. Fomos efetivos.

A vitória também marcou o reencontro de Pablo Vegetti com as redes. O argentino, que substituiu o lesionado Rayan, encerrou um jejum de oito partidas sem marcar e foi o destaque da partida com dois gols. A última vez que Pablo Vegetti balançou as redes foi no dia 31 de agosto. Na ocasião, o Vasco venceu o Sport por 3 a 2, na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além da seca de gols, o argentino foi para o banco de reservas.

— O Vegetti é um dos nossos líderes, artilheiro do nosso time. Do jeito que ele trabalha, do profissional que ele é, da pessoa que ele é. Mesmo não jogando, ele sempre apoia. A gente fica feliz pelo jogo que ele fez, não só pelos dois gols. A gente olha muito quando ele faz os gols, mas ele contribui muito na parte defensiva, se entrega ao máximo. A gente vê o nosso artilheiro jogar e fazer dois, principalmente nesse momento, a gente fica muito contente.

O que vem por aí para o Vasco?

O próximo jogo do Cruz-Maltino é contra o São Paulo, também pelo Brasileirão. A partida será no domingo (2), às 20h30 (de Brasília). Já o Bragantino visita o Bahia, também no domingo, mas às 16h (de Brasília).