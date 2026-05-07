Medellín x Flamengo: IA crava triunfo com gol no final
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Independiente Medellín e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 21h30 (horário de Brasília), no El Atanasio, em Medelín. Em pesquisa com a inteligência artificial Chat GPT, o Lance! questionou o placar e os autores dos gols neste confronto.
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ChatGPT prevê vitória do Flamengo em Medellín
A previsão é de um jogo dividido em dois momentos. Nos primeiros 20 minutos, o Medellín deve tentar impor ritmo forte, empurrado pela torcida, criando ao menos uma grande chance. Ainda assim, a qualidade técnica do Flamengo tende a equilibrar rapidamente a partida, com maior posse de bola e controle territorial a partir do meio-campo.
O placar projetado é vitória do Flamengo por 2 a 1. O primeiro gol deve sair ainda no primeiro tempo, por volta dos 28 minutos, com Bruno Henrique aproveitando cruzamento de Samuel Lino em jogada de velocidade. O Medellín deve empatar no início da segunda etapa, aos 55 minutos, em jogada de bola parada, explorando falha defensiva em escanteio. No entanto, a superioridade técnica rubro-negra deve prevalecer, e o gol da vitória tende a sair aos 88 minutos, com Carrascal finalizando de fora da área após sobra na intermediária.
A expectativa geral é de um confronto competitivo, mas com o Flamengo controlando as ações na maior parte do tempo. A diferença de elenco e a fase mais consistente na competição devem pesar, mesmo atuando fora de casa, em um cenário típico de Libertadores: pressão inicial do mandante e eficiência do visitante decidindo o resultado.
Histórico de confrontos
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Texto de Pedro Prado
Na história entre os dois clubes, há apenas um registro anterior: em 13 de fevereiro de 1964, durante uma excursão do Flamengo pela América do Sul, o Rubro-Negro venceu por 1 x 0 no próprio Atanasio Girardot, com gol de Paulo Alves ("Choco"), em um torneio amistoso que também contou com o Atlético Nacional. Assim, os confrontos desta Libertadores 2026 marcam os primeiros encontros oficiais entre as equipes.
No único duelo oficial até aqui, disputado em 16 de abril no Maracanã, diante de mais de 55 mil torcedores, o Flamengo goleou por 4 x 1. Paquetá abriu o placar aos 15 minutos, o Ind. Medellín empatou aos 40 com Yony González após erro no meio-campo, mas o time carioca retomou o controle ainda antes do intervalo com Bruno Henrique. Na segunda etapa, Arrascaeta ampliou logo no início, e Pedro fechou o placar nos acréscimos após contra-ataque.
Para o confronto desta quinta-feira, o cenário muda em relação àquela partida. Arrascaeta e Paquetá, protagonistas diretos da vitória no Maracanã, não estarão em campo. A ausência da dupla não elimina o favoritismo do Flamengo, mas devolve aos colombianos possibilidades táticas que não existiram no primeiro encontro.
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