Medellín x Flamengo: IA crava triunfo com gol no final

Independiente Medellín e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 21h30 (horário de Brasília), no El Atanasio, em Medelín. Em pesquisa com a inteligência artificial Chat GPT, o Lance! questionou o placar e os autores dos gols neste confronto.

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Flamengo é líder do Grupo A com sete pontos (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

ChatGPT prevê vitória do Flamengo em Medellín

A previsão é de um jogo dividido em dois momentos. Nos primeiros 20 minutos, o Medellín deve tentar impor ritmo forte, empurrado pela torcida, criando ao menos uma grande chance. Ainda assim, a qualidade técnica do Flamengo tende a equilibrar rapidamente a partida, com maior posse de bola e controle territorial a partir do meio-campo.

O placar projetado é vitória do Flamengo por 2 a 1. O primeiro gol deve sair ainda no primeiro tempo, por volta dos 28 minutos, com Bruno Henrique aproveitando cruzamento de Samuel Lino em jogada de velocidade. O Medellín deve empatar no início da segunda etapa, aos 55 minutos, em jogada de bola parada, explorando falha defensiva em escanteio. No entanto, a superioridade técnica rubro-negra deve prevalecer, e o gol da vitória tende a sair aos 88 minutos, com Carrascal finalizando de fora da área após sobra na intermediária.

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A expectativa geral é de um confronto competitivo, mas com o Flamengo controlando as ações na maior parte do tempo. A diferença de elenco e a fase mais consistente na competição devem pesar, mesmo atuando fora de casa, em um cenário típico de Libertadores: pressão inicial do mandante e eficiência do visitante decidindo o resultado.

Histórico de confrontos

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Texto de Pedro Prado

Na história entre os dois clubes, há apenas um registro anterior: em 13 de fevereiro de 1964, durante uma excursão do Flamengo pela América do Sul, o Rubro-Negro venceu por 1 x 0 no próprio Atanasio Girardot, com gol de Paulo Alves ("Choco"), em um torneio amistoso que também contou com o Atlético Nacional. Assim, os confrontos desta Libertadores 2026 marcam os primeiros encontros oficiais entre as equipes.

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No único duelo oficial até aqui, disputado em 16 de abril no Maracanã, diante de mais de 55 mil torcedores, o Flamengo goleou por 4 x 1. Paquetá abriu o placar aos 15 minutos, o Ind. Medellín empatou aos 40 com Yony González após erro no meio-campo, mas o time carioca retomou o controle ainda antes do intervalo com Bruno Henrique. Na segunda etapa, Arrascaeta ampliou logo no início, e Pedro fechou o placar nos acréscimos após contra-ataque.

Para o confronto desta quinta-feira, o cenário muda em relação àquela partida. Arrascaeta e Paquetá, protagonistas diretos da vitória no Maracanã, não estarão em campo. A ausência da dupla não elimina o favoritismo do Flamengo, mas devolve aos colombianos possibilidades táticas que não existiram no primeiro encontro.

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