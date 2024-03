Geovani, ídolo do Vasco, está internado em razão de problemas no intestino

Geovani está internado em Vitória, no Espírito Santo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/03/2024 - 10:01 • Rio de Janeiro (RJ)

Geovani Silva, ídolo lendário do Vasco, está internado por conta de uma desidratação, causada por uma inflamação e infecção do intestino. Fazem 10 dias que o ex-jogador se trata no Hospital MedSênior, em Vitória, no Espírito Santo.

O ídolo do Vasco informou nas redes sociais a sua atual situação médica. Na postagem, Geovani disse que está fazendo um tratamento com suplementos e medicamentos de forma gradual. Segundo o ex-jogador, ele já sente uma melhora.

Além disso, Geovani também agradeceu as mensagens e orações. O ídolo do Vasco espera voltar a se encontrar com os amigos.

- Infelizmente tive que ser internado por uma desidratação por conta de um problema de inflamação e infecção no meu intestino. Estou desde o dia 12/03 sendo tratado pelo time do hospital MedSênior, com dieta controlada, havendo boa evolução e bons resultados no momento. Continuo por aqui, realizando o tratamento com suplementos e medicações de forma gradual para que eu possa estar mais forte e melhor para encontrar novamente com os amigos! Agradeço a todos pelas mensagens e orações, pois Deus tem me sustentado, vivendo e melhorando a cada dia - postou Geovani.

