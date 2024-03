Mauro Cezar analisa SAF do Vasco e diz: ‘Pedrinho não tem poder de decisão’

Pedrinho é o presidente do Vasco (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/03/2024 - 19:05 • Rio de Janeiro (RJ)

A demissão do diretor de futebol Alexandre Mattos pela SAF do Vasco teve grande repercussão na imprensa na última quinta-feira (21). Em programa da "Jovem Pan", o jornalista Mauro Cezar Pereira falou sobre a "777 Partners" e citou o presidente do clube, Pedrinho.

- Os torcedores do Vasco precisam entender que os interesses da 777 estão acima dos interesses do Vasco. A 777 é dona do clube e vai fazer o que é mais interessante para ela, não obrigatoriamente com o Vasco. E isso vale para todas as SAFs - começou Mauro Cezar.

- Não estou criticando o Mattos ou a empresa. O torcedor que um time forte para ser campeão, mas se a SAF quiser outra coisa, é ela que vai decidir. O Pedrinho é o presidente, mas não pode fazer nada, não tem poder de decisão. Essa é a realidade - completou o jornalista.