Olheiro Lance!: 10 jovens destaques dos estaduais para reforçar seu time no Brasileirão

Escrito por Lance! • Publicada em 23/03/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 23/03/2024 - 09:52

A janela de transferências do futebol brasileiro se encerrou no último dia 7 de março e, com isso, os clubes estão proibidos de registrar jogadores. No entanto, os as equipes poderão se reforçar entre 1 e 19 de abril, com atletas que disputaram os campeonatos estaduais no primeiro trimestre deste ano.

Desta forma, os times do Brasileirão que desejam se reforçar para o início do campeonato nacional podem optar por jogadores de clubes de menor expressão do país. Por isso, Olheiro Lance! traz alguns jovens destaques dos quatro principais estaduais do Brasil: Paulista, Carioca, Mineiro e Gaúcho. Confira!

CAMPEONATO PAULISTA

MATHEUS RÉGIS (SÃO BERNARDO)

Matheus Régis, do São Bernardo, um dos destaques dos estaduais (Foto: Diogo Reis / Ag. Paulistão)

Matheus Régis se destacou na boa campanha que o São Bernardo fez na fase de grupos. O ponta-esquerda de 24 anos disputou a Série B de 2023 pelo Atlético-GO, mas sofreu grave lesão de ligamento no começo da competição e ficou muito tempo afastado. De volta ao Cachorrão, marcou três gols no Paulistão deste ano. O jogador se destaca pela intensidade, controle de bola e drible curto.

REINALDO (GUARANI)

Reinaldo, um dos destaques dos estaduais, celebra gol pelo Guarani (Foto: Raphael Silvestre/Guarani FC)

Atacante de lado de campo, Reinaldo foi um dos melhores jogadores do Guarani neste Paulistão. Revelado pelo Criciúma, ele foi contratado pelo Athletico em 2022, mas não conseguiu seu espaço e embarcou para Portugal para reforçar o Santa Clara, clube ao qual pertence hoje. Emprestado ao Bugre, o ponta de 22 anos marcou dois gols e deu uma assistência no estadual, e se destaca pelo drible, velocidade e versatilidade, já que pode jogar nos dois extremos.

VITOR RICARDO (SÃO BERNARDO)

Vitor Ricardo chegou ao São Bernardo no início do ano e é um dos destaques dos estaduais (Foto: Divulgação / São Bernardo)

Com pasagens pelas categorias de base de Flamengo e Palmeiras e passado de atacante, o lateral-direito Vitor Ricardo demonstra grande força ofensiva. Não à toa, foi responsável por quatro assistências neste Paulistão, mesmo atuando como defensor. O jogador de 23 anos tem extrema velocidade e bom passe, mas sua marcação deixa um pouco a desejar.

CAMPEONATO CARIOCA

BILL (NOVA IGUAÇU)

Camisa 10 do Nova Iguaçu, é um dos destaques dos estaduais neste ano (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

Camisa 10 do Nova Iguaçu, finalista do Campeonato Carioca, Bill é cria do Flamengo e demonstra muita personalidade. Aos 24 anos, voltou ao Brasil após passagem no futebol ucraniâno e tem sido um dos melhores - senão o melhor - jogador do Laranjão na incrível campanha no estadual. Ponta-esquerda destro, gosta de puxar o jogo para dentro e bater de média distância, além de ser bastante habilidoso. Neste Cariocão, já contribuiu com quatro gols e três assistências, além de ter marcado duas vezes na Copa do Brasil.

YAGO (NOVA IGUAÇU)

Yago é um dos destaques dos estaduais e da campanha do Nova Iguaçu no Carioca (Foto: Vitor Melo / Nova Iguaçu FC)

Yago é o principal responsável pela criação de jogadas do Nova Iguaçu. O camisa 11 tem excelente controle de bola e visão de jogo, dando ritmo ao ataque do time da Baixada Fluminense. O meio-campista de 22 anos pertence ao Fluminense e está emprestado até setembro ao Laranjão. Com as muitas opções para o setor, o Tricolor pode não aproveitar o jovem, mas ele deve atrair interesse de outros clubes maiores.

CHRYSTOPHER (BOAVISTA)

Chrystopher é líder de assistências do Carioca e um dos destaques dos estaduais (Foto: Rodrigo Ferreira | @rodrigoferreira.dg)

Jogador mais velho da lista, Crystopher tem 25 anos e é um dos melhores jogadores deste Carioca. Líder de assistências da competição, o meio-campista já soma seis passes para gol em 13 partidas. Além disso, balançou as redes ele mesmo três vezes, totalizando nove participações diretas, e se destaca com ótima visão de jogo e passes no terço final do campo.

CAMPEONATO MINEIRO

ROBERT SANTOS (ATHLETIC)

Robert Santos é um dos principais destaques dos estaduais, atuando pelo Athletic (Foto: Fernanda Trindad / Athletic Club)

Uma das principais revelações deste início de temporada, o meia Robert Santos tem acerto encaminhado com o Atlético-MG, mas nada foi anunciado até então. Com passagem pela base do Palmeiras, o jogador voltou ao Brasil após temporada no Portimonense, em Portugal, e fez ótimo Campeonato Mineiro pelo Athletic. Canhoto, o camisa 10 é um meia-atacante que tem ótimo passe vertical e bom chute, tendo contribuído com três gols e duas assistências em sete jogos no estadual.

LUÍS FELIPE (IPATINGA)

Luís Felipe, do Ipatinga, um dos destaques deste ano nos estaduais (Foto: Eude Aerton/Ipatinga FC)

Luís Felipe é um centroavante completo. Com 1,83m de altura, o atacante vai bem no jogo aéreo, mas também demonstra ótima mobilidade. Além disso, o que mais chama atenção no jogador é o fato de ser ambidestro e ter muita potência na finalização com ambas as pernas. Aos 23 anos, marcou cinco gols e deu uma assistência em nove jogos pelo Ipatinga no Campeonato Mineiro. Em 2023, disputou a Série C pelo CSA, após bom Cariocão com o Bangu.

CAMPEONATO GAÚCHO

RENÊ SOUSA (SÃO JOSÉ)

Renê tem apenas 20 anos e é um dos destaques os estaduais atuando pelo São José (Foto: Eduardo Torres Divulgação / EC São José)

Aos 20 anos de idade, o centroavante Renê Sousa chamou atenção no modesto São José. O atacante balançou as redes quatro vezes em 12 partidas neste Campeonato Gaúcho, com ótima movimentação para encontrar os espaços na defesa. Ainda muito jovem, pode ser boa aposta para seguir se desenvolvendo em clubes maiores.

CÉZAR HENRIQUE (CAXIAS)

Cézar Henrique, do Caxias, é um dos jovens destaques dos estaduais (Foto: Vitor Soccol / SER Caxias)

Fechando a lista, o zagueirão Cézar Henrique é destaque da defesa do Caxias no Gauchão. O defensor de 24 anos e 1,88m de altura tem bom tempo de bola tanto nas antecipações quanto no jogo aéreo, sendo um dos líderes tem interceptações e bolas afastadas do estadual.