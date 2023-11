Cruzeiro e Coritiba podem ser prejudicados no Campeonato Brasileiro, em razão da briga generalizada na Vila Capanema. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o futuro 1º vice-presidente do Vasco e ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Paulo Salomão, opinou a situação de ambos os clubes.



- Esse tipo de situação de invasão de campo e desordem na praça desportiva não gera perda de pontos. Até porque o jogo terminou. A penalidade prevista é interdição da praça desportiva e perda de mando de campo. Jogar sem torcida. Acredito que até pelos precedentes que ocorreram no Santos e até em São Januário, que era uma situação menos grave, porque não teve invasão de campo. Aquele jogo contra o Goiás teve um tumulto, mas não teve invasão de campo. Mesmo assim, o presidente, monocraticamente, determinou a suspensão pelo prazo de 30 dias, o que a lei prevê que tenha esse poder - disse Paulo Salomão.