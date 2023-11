Paulo Salomão também contou ao Lance! detalhes sobre o encontro com representantes da SAF do Vasco e da 777 Partners. As reuniões foram introdutórias e nenhum tema foi aprofundado.



- A eleição foi no sábado (11). No domingo (12), a gente foi parabenizado. Na segunda-feira (13) teve uma apresentação da 777, mas não se adentrou em nenhum detalhe do relacionamento do Vasco com a 777 em termos de contrato. Eles não apresentaram esses elementos para a gente. A diretoria atual ficou de fazer uma reunião, irão se organizar internamente para fazer a transição. Nos colocamos à disposição para que possamos iniciar isso o mais rápido possível. Eles ficaram de definir o cronograma deles e iniciar a transição. De concreto mesmo, não teve nada. A primeira reunião foi antes do jogo (contra o América-MG) de aperto de mãos e cumprimentos. A de ontem pela manhã foi muito mais de apresentação do grupo da 777, do que propriamente uma reunião concreta.