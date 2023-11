Logo depois do gol, um ladrilheiro invadiu o gramado do Maracanã pelo túnel do vestiário do Flamengo e interrompeu a partida. Com a confusão, o jogo foi paralisado, e Eurico Miranda invadiu o campo para agredir e retirar o invasor. O dirigente do Vasco acusou Paulo Assef, diretor de futebol do Rubro-Negro, de ter permitido a invasão para esfriar a reação vascaína. Ele nega a participação no caso até hoje. A tentativa deu certo, e quando a partida retomou, o time Cruz-Maltino não conseguiu a reagir e viu o Flamengo se sagrar campeão.