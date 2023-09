O Campeonato Brasileiro oferece seis vagas para a Copa Sul-Americana. A última está ficando com o Cruzeiro, que é o 12º colocado, com 29 pontos. No entanto, isso pode mudar caso Fortaleza ou Corinthians conquiste a competição. Ambos se enfrentam pela semifinal. Quanto a chance do Vasco em ir para a Libertadores é remotíssima, com probabilidade inferior a 1%.